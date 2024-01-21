

Вольский: «Грузинская мечта» проводит самую адекватную политику

21.01.2024 16:27





По мнению первого вице-спикера парламента Грузии Гии Вольского, «Грузинская мечта» проводит наиболее адекватную политику в связи внутренними и внешними вызовами.



Как он заявил журналистам, на предстоящих выборах наибольшее количество голосов, предположительно, наберет именно «Грузинская мечта».



«Возьмем хоть систему управления экономикой, хоть цифры или тот показатель, предполагающий сохранение стабильности на этом чрезвычайно важном этапе мировой истории, когда вокруг нас такая турбулентная ситуация. Исходя из этого, никто не должен удивляться, что на той стороне, где гарантия стабильности не только словесная, но и реальная, будет гораздо больше поддержки, чем на той стороне, которая обещает разрушение, дестабилизацию и развитие революционных процессов», - заявил Вольский.



Что касается настроений в отношении оппозиционных партий и их шансов, Гия Вольский считает, что в политике должны оставаться все политические силы, имеющие поддержку общества.



«Задачи, стоящие перед страной, очень велики. Конечно, в политике должны оставаться все политические силы, так и или иначе имеющие поддержку общества. Их надо финансировать, они должны заботиться о развитии своей партии, формировании программ, но управление государственными процессами из парламента, конечно, должны осуществлять политические субъекты, поддерживаемые гораздо более крупными группами. Это наилучший европейский опыт, и именно это определяет стабильность и исключает сделки...», - заявил Вольский.





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