

За последние 3 месяца прошлого года, в Грузии в качестве просителей убежища зарегистрированы 316 человек

22.01.2024 14:56





По данным за последние три месяца прошлого года, в Грузии в качестве просителей убежища зарегистрированы 316 лиц, из них больше всего - 61 человек - граждане Ирана, 50 - Турции, 31 - Украины, 29 - Пакистана, 16 – Египта, 16 - России.



По статистическим данным МВД, среди просителей убежища есть также граждане Беларуси, Бангладеш, Армении и Афганистана.



Что касается предоставления статуса для просителей убежища, то за последний квартал прошлого года (октябрь, ноябрь, декабрь) гуманитарный статус получили 38 граждан зарубежных стран, большинство из них – 25 лиц - граждане Украины, 7 - Йемена, 5 - Сирии и 1 - с неустановленным гражданством. Статус беженца получили только 2 лица - 1 из Танзании и 1 с неустановленным гражданством.



По статистике МВД, за данный период в статусе было отказано 115 гражданам иностранных государств. Большинство из них - 36 - граждане Ирана, 18 - Турции, 13 - Ливана.



За 3 месяца из Грузии выслали 36 граждан других стран. Среди них: 8 граждан Ирана; 5 - Индии; 5 - Азербайджана; 5 - России.



За этот же период в центры временного размещения были помещены 16 граждан иностранных государств, в том числе 4 гражданина Турции, 3 гражданина Азербайджана; России - 2; Индии - 2.





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