

За 3 месяца прошлого года согласие на возвращение в Грузию из стран ЕС в рамках реадмиссии дано на 971 лицо

22.01.2024 14:57





За последние три месяца прошлого года (октябрь, ноябрь, декабрь) в рамках реадмиссии согласие на возвращение из стран ЕС в Грузию выдано 971 лицу.



По статистическим данным Министерства ВД, всего за указанные три месяца было рассмотрено 978 заявлений о реадмиссии, откуда 971 дано согласие, по 7 – дан отказ.



Следует отметить, что решение о возвращении в Грузию большинства – 565 граждан было принято в Германии. Затем идут Франция (166), Греция (38), Польша (37), Италия (2); Швейцария (25); Испания (17);



Напомним, что соглашение между Грузией и ЕС «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения» вступило в силу 1 марта 2011 года. На основании соглашения происходит возвращение в Грузию нелегально проживающих на территории Евросоюза граждан Грузии. Соглашение также предусматривает возвращение граждан третьих стран в Грузию на условиях, установленных соглашением. Согласно соглашению, все транспортные расходы, связанные с реадмиссией и транзитом до границы государства конечного назначения, возмещаются запрашивающим государством.





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