

Грузия на 13-м месте в мире и в первой десятке Европы по наименьшему количеству случаев взяточничества

22.01.2024 14:57





Грузия находится на 13-м месте в мире и в первой десятке Европы по наименьшему количеству случаев взяточничества, и лучшая в мире по уровню свободы от подкупов при получении государственных контрактов, – информацию об этом распространяет администрация правительства Грузии.



По их данным, исследование предприятий Всемирного банка заостряет внимание на многих аспектах бизнес-среды, которые играют большую роль в росте и развитии частного сектора и, следовательно, экономики в целом.



«Исследование проводилось в Грузии с апреля 2023 года по сентябрь 2023 года включительно. За этот период в Грузии были опрошены владельцы 592 компаний и менеджеры высокого уровня.



Вопросы исследования охватывают факторы, которые важны для бизнес-среды и экономики: инфраструктура, внешняя торговля, финансы, регуляции, налоги и лицензирование бизнеса, коррупция, преступность и неформальная экономика, доступ к финансам, инновации, рабочая сила, факторы, тормозящие бизнес-среду.



По данным, существовавшим до 2013 года, показатель Грузии по распространенности случаев получения взяток составлял 9.84%. Соответственно, был в 10 раз более неблагоприятным, чем в 2023 году. Ситуация начала существенно улучшаться с 2013 года, когда показатель случаев получения взяток составил 1.43%. Наилучший результат дало исследование 2023 года, в котором показатель случаев получения взяток улучшился до 1%», -говорится в информации.





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