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Батиашвили: Отношения со странами Востока не должны происходить за счет отношений с Западом
22.01.2024 14:58
Никто не отказывается от экономического партнерства, но когда дело доходит до политического сотрудничества, если делаешь это за счет Запада, это не получится - сейчас, когда идет мировая война, следует зафиксировать свое место, постоянно сидеть на двух стульях не получится, - об этом заявил эксперт по международным вопросам Зураб Батиашвили, говоря о сотрудничестве Грузии и Китая в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс».
По его словам, если под стратегическими отношениями с Китаем подразумевается, что должна продолжиться политика сюсюкания с Россией, это не может быть в интересах Грузии.
«Отношения со странами Востока не должны происходить за счет отношений с Западом. Когда мы говорим о стратегических отношениях, это означает долгосрочное сотрудничество. Грузия не может быть стратегическим партнером, например, Эфиопии, потому что у Эфиопии другие цели, у Грузии - другие. Если у Грузии есть стратегические партнеры, то это Запад и западные страны, потому что путь Грузии – это интеграция с западными институтами.
Если в этих стратегических отношениях [с Китаем] подразумевается, что должна продолжаться политика сюсюкания с Россией, это не может быть в интересах Грузии, а то никто не против экономических отношений. В том числе, и США не отказываются от экономических отношений с Китаем и другими странами. Не следует все смешивать вместе. Я имею в виду, что если США являются твоим стратегическим партнером и ты хочешь вступить в НАТО и Евросоюз, то на Востоке нет ничего подобного», - сказал Батиашвили.
Что касается аргументов представителей власти о том, что страны ЕС также имеют стратегическое партнерство с Китаем, Батиашвили говорит, что главное – это содержание партнерства.
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