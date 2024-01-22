

Сарджвеладзе: У «Грузинской мечты» и так было преимущество над оппозицией

22.01.2024 14:59





У «Грузинской мечты» и так было преимущество над оппозицией - несмотря на это, с возвращением Бидзины Иванишвили в политику данность существенно меняется, и потенциал успеха «Грузинской мечты» на выборах может быть гораздо более впечатляющим, - об этом заявил депутат парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.



Как отметил в этом контексте Сарджвеладзе, с этой точки зрения ремарка Ираклия Кобахидзе справедлива. По его словам, ответ получили все те оппоненты, кто считает, что «для касательно возвращения Бидзины Иванишвили в политику должна быть найдена какая-то такая причина, которая могла бы оказаться в какой-то форме несущей ущерб Иванишвили или власти».



«Следует сказать, что возвращение Иванишвили в политику, как он это пояснил, не обусловлено желанием добиться большего успеха над оппозицией. Были четко объяснены все факторы, из-за которых он вернулся в политику, - оппозиция настолько критически слаба, что это обусловливает ту необходимость, из-за которой Бидзина Иванишвили принял это решение», - заявил Михаил Сарджвеладзе.



По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, каждый раз, когда Бидзина Иванишвили приходил в политику, это заканчивалось очень тяжелым поражением оппозиции.





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