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Антикоррупционное бюро приняло решение проверить имущественные декларации 300 должностных лиц
22.01.2024 15:15
В связи с высоким общественным интересом и высоким риском коррупции Антикоррупционное бюро планирует изучить имущественные декларации членов правительства Грузии, депутатов парламента, высшего представительного органа Аджарии и Абхазии, а также членов правительства.
Как отмечается в информации, опубликованной на сайте Антикоррупционного бюро, в текущем году бюро приняло решение проверить декларации об имуществе 300 должностных лиц.
По их же информации, бюро поинтересуется в том числе, имущественными декларациями премьер-министра Ираклия Гарибашвили, председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, членов кабинета министров, их заместителей и депутатов парламента, а также мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
Из документа ясно, что в 2024 году Антикоррупционное бюро также поинтересуется имущественными декларациями сотрудников следующих ведомств: Высший совет юстиции Грузии, судьи судов общей юрисдикции и Конституционного суда, «Национальная комиссия по коммуникациям», ЦИК, «Почта Грузии», «Грузинская железная дорога», «Корпорация нефти и газа», «Коммерческий оператор электронной системы», «Фонд развития Грузии», Национальный банк, прокуратура, Государственная служба аудита, Служба государственной безопасности Грузии; Агентство государственных закупок, Пенсионное агентство, Агентство лесного хозяйства, Налоговая служба, мэры самоуправляющихся единиц.
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