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Каладзе: Работы на проспекте Церетели идут очень активно и днем, и ночью


22.01.2024   15:17


Работы на проспекте Церетели идут очень активно и днем, и ночью, - заявил мэр столицы Каха Каладзе в беседе с журналистами.

По его словам, в конце января движение будет восстановлено в обоих направлениях.

«Работы на проспекте Церетели ведутся очень активно и днем, и ночью. Уже уложены нижние слои асфальта, обустроены тротуары, доведены до отметки арки коммуникационного колодца. После этого будет уложен асфальт. Как мы и обещали населению, в конце января движение будет восстановлено в обоих направлениях», - отметил Каладзе.

На вопрос, исключает ли он, чтобы проектом проспекта Церетели заинтересовались следственные органы, Каладзе отвечает:

«Если кто-то заинтересуется, мы ответим, скрывать нечего. Все публично, любой может получить информацию. Нет проблем и скрывать нечего», - сказал Каладзе.

По его словам, «распространилась ложная информация, будто в столичную мэрию вошли СГБ и финансовая полиция». Как он пояснил, «это очень большая ложь и неверная информация».


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