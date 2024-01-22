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Каладзе: Работы на проспекте Церетели идут очень активно и днем, и ночью
22.01.2024 15:17
Работы на проспекте Церетели идут очень активно и днем, и ночью, - заявил мэр столицы Каха Каладзе в беседе с журналистами.
По его словам, в конце января движение будет восстановлено в обоих направлениях.
«Работы на проспекте Церетели ведутся очень активно и днем, и ночью. Уже уложены нижние слои асфальта, обустроены тротуары, доведены до отметки арки коммуникационного колодца. После этого будет уложен асфальт. Как мы и обещали населению, в конце января движение будет восстановлено в обоих направлениях», - отметил Каладзе.
На вопрос, исключает ли он, чтобы проектом проспекта Церетели заинтересовались следственные органы, Каладзе отвечает:
«Если кто-то заинтересуется, мы ответим, скрывать нечего. Все публично, любой может получить информацию. Нет проблем и скрывать нечего», - сказал Каладзе.
По его словам, «распространилась ложная информация, будто в столичную мэрию вошли СГБ и финансовая полиция». Как он пояснил, «это очень большая ложь и неверная информация».
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