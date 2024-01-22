

Каладзе: Роль Бидзины Иванишвили в грузинской политике гораздо больше, чем партийные интересы

22.01.2024 15:17





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявляет, что представители оппозиционных партий борются за преодоление пятипроцентного барьера на предстоящих парламентских выборах, и только у правящей политической команды есть реальный план развития страны.



Мэр столицы отреагировал на заявление представителей оппозиционных партий, согласно которому, основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили вернулся в политику потому, что правящая партия может проиграть парламентские выборы 2024 года.



«Мы много раз говорили на эту тему и хорошо знаем, что происходит, какова ситуация в грузинской политике — какие политики и политические партии имеют какую поддержку. Сегодня очень большая часть оппозиции борется за преодоление пятипроцентного барьера. Реально, мы та команда, которая в силах проводить грузинскую политику, интересы нашей страны и народа, защитить нашу страну, поддерживать мир и способствовать экономическому развитию.



Роль Бидзины Иванишвили в грузинской политике очень важна, и я не говорю только о партийных интересах. Я бы поставил его роль еще выше — роль этого человека особенная и важная для нашей страны, родины и завтрашнего дня», — сказал Каха Каладзе.



На вопрос – каким потенциалом обладают оппозиционные партии на предстоящих парламентских выборах, Каха Каладзе ответил, что у партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» нет альтернативы.





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