

Кандидат в президенты РФ Надеждин собирает подписи и в Батуми

22.01.2024 15:23





Кандидат в президенты РФ Борис Надеждин собирает подписи и в Батуми, сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на инстаграм «Россияне в Батуми». Сбор подписей продлится до 25 января.



«Подписей из Москвы и Санкт-Петербурга уже перебор, они не нужны, нужны регионы», – отмечают организаторы.



Ранее сообщалось, что Надеждин ведет сбор подписей в Тбилиси.



«Оставить подпись можно в Тбилиси. Мы расширяем географию и очень надеемся на вашу поддержку. Зовите знакомых и друзей – в Грузии открыт сбор! <…> Возьмите с собой внутренний российский паспорт. Ждем вас!» – написал Надеждин в соцсетях.



Напомним, в интервью SOVA кандидат в президенты РФ заявил, что августовскую, российско-грузинскую, войну 2008 года «в значительной степени привез» третий президент Михаил Саакашвили. А на вопрос, являются ли регионы Грузии оккупированными, Надеждин уклончиво отметил, что «есть основа для каких-то разговоров на эту тему».



Отметим, Бориса Надеждина выдвинула кандидатом партия «Гражданская инициатива». Бывший депутат Госдумы заявляет, что выступает против войны в Украине и, в случае избрания, намерен закончить ее и вернуть мобилизованных домой.



Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17-е марта текущего года.



Источник: СОВА

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