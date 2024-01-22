

Каладзе: Ни одно следственное ведомство не заходило в мэрию в связи с реабилитацией проспекта Церетели

22.01.2024 15:36





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что о проекте реабилитации проспекта Церетели распространяется ложная информация, за что представители некоторых СМИ должны извиниться перед общественностью. Об этом Каладзе заявил, отвечая на соответствующий вопрос, и отметил, что за последнее время ни один следственный орган в мэрию Тбилиси не заходил.



«Несколько дней назад была распространена ложная информация, как будто в столичную мэрию зашли СГБ, Следственная служба Минфина и т.д, это большая ложь и неверная информация.



Что касается проспекта Церетели, то работы на проспекте ведутся очень активно, днем и ночью. Уже уложены нижние слои асфальта, обустроены тротуары, доведены до отметки арки коммуникационного колодца. После этого будет уложен асфальт. Как мы и обещали населению, в конце января движение будет восстановлено в обоих направлениях. Как мы и обещали общественности, в конце января будет восстановлено двустороннее движение, и по проспекту можно будет свободно передвигаться», — заявил Каха Каладзе.



На вопрос, исключает ли он, чтобы проектом проспекта Церетели заинтересовались следственные органы, Каладзе ответил:



«Если кто-то заинтересуется, мы ответим, скрывать нечего. Все публично, любой может получить информацию. Нет проблем и скрывать нечего», — сказал Каладзе.





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