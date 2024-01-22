

Каладзе: я не заинтересован в покупке тбилисского «Динамо»

22.01.2024 15:37





Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что не заинтересован в покупке тбилисского ФК «Динамо» и отметил, что у него нет финансовой возможности, чтобы содержать клуб.



Кроме того, Каладзе никому не советует решиться на разрушение тренировочной базы ФК в Дигоми, поскольку это — часть истории Грузии.



«Я всегда был болельщиком «Динамо», мой успех начался с этой команды. Я не заинтересован в покупке «Динамо». У меня нет финансовых возможностей. Вы можете что-то купить, но это большая ответственность — поддерживать это в рабочем состоянии.



<> Я не пойду на шаг, который может вызвать проблемы. Стадии переговоров не было. У меня нет финансовых возможностей для покупки клуба. Это требует больших финансовых вложений, чтобы все было отлажено — создать такую команду, которая бы играла в Лиге чемпионов. В каком состоянии сегодня находится «Динамо» — я не хочу и не смогу допустить, чтобы он был в таком же состоянии», — подчеркнул мэр Тбилиси.



Каладзе также коснулся вопроса о сносе тренировочной базы Дигоми и строительстве на этом месте зданий. Мэр Тбилиси отметил, что узнал об этом из соцсетей.



«Это было ошеломительно. Я видел заявление в социальных сетях. Я уважаю <Владимира> Гуцаева за его прошлые (достижения) — он был великим игроком. Такое отношение к тренировочной базе в Дигоми, которая является историей нашей страны, якобы ее надо уничтожить, непостижимо. Пока я являюсь мэром столицы, такое решение принято не будет. Снос тренировочной базы неприемлем.



Я никогда не делал этого раньше, и я бы никому не рекомендовал поднимать руки на тренировочную базу Дигоми. Если кто-то хочет новую базу, кто ограничивает? Существует множество территорий и возможностей для создания новой тренировочной базы. Это история, которая должна остаться в стране», — подчеркнул Каладзе.



Отметим, оппозиционный телеканал Formula распространил информацию о том, якобы мэр Тбилиси Каха Каладзе заинтересован в покупке тбилисского клуба «Динамо».



Президент футбольного клуба Роман Пипия официально подтвердил информацию: заявил, что больше не может справляться с финансовыми потребностями профессионального ФК со 100-летней историей. Пипия начал модернизацию «Динамо» 11 лет назад, готов передать 50% акций новому «игроку» бизнеса — только при одном условии: новый деловой партнер должен согласиться на его предложения.





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