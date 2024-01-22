

Кобахидзе: Возвращение Иванишвили в политику всегда оборачивалось поражением оппозиции

22.01.2024 15:40





Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что каждое возвращение олигарха и основателя парти власти Бидзины Иванишвили в политику всегда оборачивалось поражением оппозиции.



Кобахидзе считает, что Иванишвили сыграет «особую роль» в «прогрессе и развитии» Грузии.



«Когда мы говорим о будущем развитии нашей страны, конечно, возвращение Бидзины Иванишвили в политику важно в этом плане. Во всех направлениях Бидзина Иванишвили может сыграть особую роль в дальнейшем прогрессе и развитии нашей страны.



Мы видели своего рода отчаяние в оппозиции. С момента возвращения Бидзины Иванишвили в политику не прошло и дня, чтобы они не говорили об этом факте — возвращении Бидзины Иванишвили, что свидетельствует о том, с каким трудом они вернули Бидзину Иванишвили в политику.



Каждый раз, когда Бидзина Иванишвили приходил в политику, это заканчивалось очень тяжелым поражением оппозиции», — заявил Кобахидзе.



Напомним, о своем возвращении в политику в третий раз олигарх Иванишвили заявил на 7-м съезде партии власти «Грузинская мечта» 30 декабря 2023 года. Бывший премьер-министр Грузии занял пост «почетного председателя партии».





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