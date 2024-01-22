

«За Грузию» вызывает в парламент генпрокурора для обсуждения коррупции

22.01.2024 15:52





Партия экс-премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» вызывает в парламент генерального прокурора страны с целью обсудить отчет о деятельности ведомства.



Данное требование стало темой брифинга заместителя председателя партии Натия Мезвришивли. На брифинге, который состоялся сегодня, 22 января, Мезвришвили заявила о наличии элитной коррупции в ведомстве и указала на необходимости провести соответствующее расследование.



По ее словам, партия «За Грузию» в течение нескольких месяцев внесла в прокуратуру множество заявлений по фактам политической коррупции, но это не принесло результатов.



«Коррупционеры «Мечты» и 25 элитных семей, близких к «Мечте», продолжают воровать народные деньги из бюджета — часть несут домой, часть — в казну партии. Люди становятся беднее, условия жизни ухудшаются, а элиты становятся богаче.



На этом фоне парламент нарушает закон и не контролирует прокуратуру — парламент уже много лет не рассматривает отчет прокуратуры и не интересуется, как прокуратура борется с коррупцией», — заявила Мезвришвили.



Как отметила политик, формальной является и работа Прокурорского совета, функция которого заключается в «обеспечении независимости, прозрачности и эффективности» прокуратуры.



«В Совете нет критического голоса по поводу вызовов прокуратуры, которые напрямую затрагивают права граждан. Представители власти и оппозиции либо не присутствуют на заседании Совета, либо не задают вопросов», — говорит Мезвришвили.



Партия «За Грузию» требует, чтобы генеральный прокурор Ираклий Шотадзе явился в парламент, как только начнется весенняя сессия.



Напоминаем, что весенняя сессия парламента откроется в первую неделю февраля.





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