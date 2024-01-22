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«За Грузию» вызывает в парламент генпрокурора для обсуждения коррупции
22.01.2024 15:52
Партия экс-премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» вызывает в парламент генерального прокурора страны с целью обсудить отчет о деятельности ведомства.
Данное требование стало темой брифинга заместителя председателя партии Натия Мезвришивли. На брифинге, который состоялся сегодня, 22 января, Мезвришвили заявила о наличии элитной коррупции в ведомстве и указала на необходимости провести соответствующее расследование.
По ее словам, партия «За Грузию» в течение нескольких месяцев внесла в прокуратуру множество заявлений по фактам политической коррупции, но это не принесло результатов.
«Коррупционеры «Мечты» и 25 элитных семей, близких к «Мечте», продолжают воровать народные деньги из бюджета — часть несут домой, часть — в казну партии. Люди становятся беднее, условия жизни ухудшаются, а элиты становятся богаче.
На этом фоне парламент нарушает закон и не контролирует прокуратуру — парламент уже много лет не рассматривает отчет прокуратуры и не интересуется, как прокуратура борется с коррупцией», — заявила Мезвришвили.
Как отметила политик, формальной является и работа Прокурорского совета, функция которого заключается в «обеспечении независимости, прозрачности и эффективности» прокуратуры.
«В Совете нет критического голоса по поводу вызовов прокуратуры, которые напрямую затрагивают права граждан. Представители власти и оппозиции либо не присутствуют на заседании Совета, либо не задают вопросов», — говорит Мезвришвили.
Партия «За Грузию» требует, чтобы генеральный прокурор Ираклий Шотадзе явился в парламент, как только начнется весенняя сессия.
Напоминаем, что весенняя сессия парламента откроется в первую неделю февраля.
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