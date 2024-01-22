

На базе Республиканской больницы в Тбилиси построят новую больницу

22.01.2024 16:04





Состоялось заседание правительства под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



По данным пресс-службы администрации правительства, члены кабмина обсудили четыре вопроса, включенных в повестку дня. Среди них был проект постановления правительства Грузии «О мерах по реализации ряда вопросов в связи с новым проектом ООО «Центральная университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе».



Как отметил премьер-министр на заседании правительства, по заключению экспертов, для того, чтобы клиника соответствовала международным стандартам, реконструкция здания в большинстве случаев невозможна и нерентабельна, поэтому планируется демонтировать старое здание и построить на базе Республиканской больницы многопрофильное высокотехнологичное медицинское учреждение – новую Республиканскую больницу.



По информации, распространенной администрацией правительства, на базе тбилисской Республиканской больницы будет построена новая современная государственная клиника международного уровня. Многопрофильное высокотехнологичное медицинское учреждение будет охватывать все основные медицинские направления.



«Новая Республиканская больница будет представлять собой многофункциональную государственную клинику международного стандарта на более чем 500 коек. Кроме того, будут организованы амбулатория и дневной стационар на более чем 100 коек. В клинике разместится детский онкологический и гематологический центр; Будет открыт Центральный банк крови современных стандартов.



Следует отметить, что права медицинского персонала, работающего в клинике, будут полностью защищены. Часть сотрудников при участии Минздрава уже трудоустроена в различных государственных клиниках, для некоторых из них подготовлен специальный компенсационный пакет, который будет предложен каждому сотруднику клиники. Непосредственно курировать процесс будет Служба инспекции труда», — отмечается в информации, распространенной администрацией правительства.





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