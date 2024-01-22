

Заместитель министра иностранных дел дает показания по т.н. делу Давид Гареджи

22.01.2024 16:09





В Тбилисском городском суде показания по т.н. делу Давид Гареджи дает заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.



В данный момент идет процесс по делу Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, обвиняемых в действиях, совершенных против Грузии.



Лашу Дарсалия вызвала сторона обвинения.



Для справки, Генеральная прокуратура Грузии в сотрудничестве со Службой государственной безопасности задержала начальника Департамента по соседним странам МИД Грузии Ивери Мелашвили и главного инспектора Департамента по охране сухопутной границы пограничной полиции МВД Грузии Наталью Ильичеву.



По информации прокуратуры, экспертизой установлено, что обвиняемые в процессе делимитации границы руководствовались пограничными линиями карт, изданных в 1970-80 годах, что существенно противоречит историческим границам Грузии, в том числе в отношении монастырского комплекса Давид-Гареджи.



Государственное обвинение заявляло, что обвиняемые действовали умышлено, по поручению вышестоящих лиц.



Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева были освобождены в зале суда 28 января 2021 года. Суд заменил им меру пресечения в виде заключения под стражу на залог по 20 000 лари каждому.





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