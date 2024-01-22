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Лилуашвили: Мы видим использование церкви и с одной стороны, и с другой стороны
22.01.2024 16:13
Мы видим использование церкви и с одной стороны, и с другой стороны, и со всех сторон - это вредительство, - заявил в беседе с журналистами депутат партии «За Грузию» Бека Лилуашвили.
По его словам, использование Грузинской церкви в политических целях с любой стороны крайне вредно.
«Вклад Грузинской церкви в историю, идентичность, культуру этой страны неоценим. Это ясно всем гражданам Грузии, независимо от их вероисповедания.
Если кто-то или с одной, или другой, или любой стороны использует Грузинскую церковь в политических целях, это крайне вредно для интересов государства и против грузинского общества. Любая сторона - использует кто-то для выборов, будут против нее идеологически и будет агитировать, или будут использовать ее по политическим заказам или что-то еще, я думаю, что все занимаются вредительством», - сказал Лилуашвили.
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