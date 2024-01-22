

Брегадзе: За два с половиной года у Михаила Саакашвили побывало 3 тысячи визитеров

22.01.2024 18:33





Если Михаил Саакашвили хочет, чтобы к нему кого-то подселили, обязательно подселим, пусть только изъявит это желание, и мы обязательно подселим, - заявил после заседания правительства министр юстиции Рати Брегвадзе.



По словам министра юстиции, за два с половиной года у Михаила Саакашвили побывало 3 тысячи визитеров.



«В заключении «Европейского комитета по превенции пыток» также говорилось о том, будто он находится один, и фактически это обстоятельство приравнивается к одиночной камере. Хочу напомнить населению, что значит быть одному. Это его желание быть одному и в камере, и в палате. Население должно знать эту информацию. На сегодняшний день, за неполные 2 с половиной года у него побывало 3 тысячи визитеров. Тогда, может, кто-нибудь объяснит, что значит нахождение человека в одиночестве, когда члены семьи навещают его каждый день, проводят вместе с ним часы. Если хочет, чтобы к нему кого-то подселили, мы обязательно подселим, пусть только выразит это желание, и мы обязательно подселим. Найдем какого-нибудь другого заключенного, если кто-нибудь захочет остаться с ним, и подселим как в палату, так и позже в камеру. Если он захочет, но, насколько я знаю, его желание – быть одному. Думаю, это ответ на все.



Речь шла, в том числе и о прогулках. Скажу и то, что осужденный Михаил Саакашвили ни разу не воспользовался правом на прогулку, не выразил желания это сделать. Наоборот, отказывался от каждого предложения», - сказал Брегадзе.



По пояснению министра юстиции, Михаил Саакашвили также отказывается от питания, предлагаемого клиникой «Вивамед» и пенитенциарной службой.



«Следует также напомнить населению, что он отказывается от той еды, которую ему предлагают больница и Специальная пенитенциарная служба. Каждый день ему приносят пищу выбранные им люди, в частности, члены семьи», - сказал Брегадзе.



Он также пояснил, почему в комнате Михаила Саакашвили установлены средства видеонаблюдения.



«Официальное использование средств видеонаблюдения, о котором осужденный проинформирован, полностью соответствует законодательству Грузии, и здесь нет никаких проблем. Это абсолютно законное и соответствующее всем нормам закона мероприятие. Эта мера служит безопасности осужденного», - сказал Брегадзе.





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