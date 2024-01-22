

Зурабишвили: Пожар, уничтоживший Сухумскую национальную галерею, трагедия для всех нас

22.01.2024 19:00





Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на пожар, произошедший в Сухумской галерее в оккупированной Абхазии, и призывает международное сообщество позаботиться о защите культурного наследия Грузии на оккупированных территориях.



«Пожар, уничтоживший Сухумскую национальную галерею в оккупированной Абхазии, это трагедия для каждого из нас. Я сожалею из-за того, что является прямым результатом пренебрежения культурной идентичностью как со стороны де-факто властей, так и со стороны российских оккупантов. Призываю международное сообщество восстановить внимание к защите нашего культурного наследия на оккупированных территориях», - пишет президент в соцсети Х.



Напомним, вчера абхазские СМИ сообщили о пожаре в художественной галерее Сухуми, в результате которого погибло более 4000 работ.





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