

Здание Республиканской больницы будет демонтировано

22.01.2024 19:01





На заседании правительства Грузии обсудили демонтаж здания Республиканской больницы.



По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, реконструкция здания нерентабельна, поэтому старое здание планируется демонтировать, а на базе тбилисской Республиканской больницы будет построена новая современная государственная клиника международного уровня.



«Проведено 5 различных экспертных исследований, подготовлены соответствующие заключения, которые наглядно показали сложную ситуацию в клинике. По заключению специалистов, для того, чтобы клиника соответствовала международным стандартам, реконструкция здания в большинстве случаев невозможна и нерентабельна. Соответственно, планируется демонтировать старое здание и на базе Республиканской больницы будет построено многопрофильное, высокотехнологичное медицинское учреждение — новая Республиканская больница», — сказал Гарибашвили.



По его словам, часть сотрудников Республиканской больницы уже трудоустроена в различных государственных клиниках, остальная часть также будет трудоустроена и «ни один сотрудник не останется без работы».



По информации, новое многопрофильное высокотехнологичное медицинское учреждение будет охватывать все основные медицинские направления.



«Новая Республиканская больница будет представлять собой многофункциональную государственную клинику международного стандарта на более чем 500 коек. Кроме того, будут организованы амбулатория и дневной стационар на более чем 100 коек. В клинике разместится детский онкологический и гематологический центр; Будет открыт Центральный банк крови современных стандартов.



Следует отметить, что права медицинского персонала, работающего в клинике, будут полностью защищены. Часть сотрудников при участии Минздрава уже трудоустроена в различных государственных клиниках, для некоторых из них подготовлен специальный компенсационный пакет, который будет предложен каждому сотруднику клиники. Непосредственно курировать процесс будет Служба инспекции труда», — отмечается в информации, распространенной администрацией правительства.



В правительстве Грузии последний год активно говорили о необходимости демонтировать старое здание Республиканской больницы. В связи с этим грузинские врачи проводили митинги против сноса больницы.





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