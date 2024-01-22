

Бокучава: Антикоррупционное бюро никак не может бороться с коррупцией, поскольку не обладает институциональной независимостью

22.01.2024 19:14





«Антикоррупционное бюро никак не может бороться с коррупцией, поскольку не обладает институциональной независимостью. Это бюро всегда будет выполнять политическую задачу и не может и не будет расследовать коррупцию высших чиновников «Грузинской мечты», — заявила член «Национального движения» Тина Бокучава.



Тине Бокучава задали следующий вопрос: «Американский консультант по связям с общественностью Джереми Рознер был прикреплен к «Национальному движению» его лоббистами, которые посоветовали партии перекрыть исследования Всемирного банка темой деклараций. Как бы вы это оценили?»



«По коррупции сложилось мнение, что на практике элитная коррупция в стране растет с каждым годом. Искоренение элитной коррупции требует, в том числе и Европейский Союз. Институционально необходимо иметь независимое антикоррупционное бюро, которого у нас сейчас нет. Нынешнее бюро находится под руководством самого коррумпированного Ираклия Гарибашвили. Я знаю Джереми Рознера. Сейчас «Национальное движение» не имеет к нему никакого отношения. Раньше были какие-то связи, но я тогда не была у власти, хотя какой-то контакт с этим человеком у меня был. Что касается перекрытия и ведения пропаганды в российском стиле, то мастером черного пиара является Бидзина Иванишвили, который нанял Моше Клугхафта. Они занимаются перекрыванием бедности и нищеты людей, а также коррупции и проблем граждан», — заявила Тина Бокучава.





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