

Глава Минюста — об отчете ЕКПП: Кто сказал, что «господин С» — это Саакашвили?!

22.01.2024 20:23





Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе прокомментировал отчет ЕКПП (Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания), в котором также говорится об экс-президенте Михаиле Саакашвили — его в документе упоминают, как «господин С».



«Это выглядело так, как будто заключение было посвящено осужденному Михаилу Саакашвили, что, конечно, неверно — его имя и фамилия вообще не упоминались. Там был упомянут «господин С» и, вероятно, он имел некий псевдоним, я не знаю, откуда взялось, что «мистер С» — это именно Саакашвили?!», — заявил министр.



Брегадзе отметил, что, согласно отчету, наличие инвентаря и мебели в комнате «мистера С» оценивается положительно и было отмечено, что палата хорошо оборудована. Министр подчеркнул, что члены делегации европейской структуры удовлетворены открытым сотрудничеством клиники Vivamed.



«Положительно оценено то, что члены делегации имели возможность беспрепятственно связаться с осужденными и поговорить с ними лично.



Также было отмечено, что в клинике царит спокойная атмосфера, а также было отмечено, что между медицинским персоналом и осужденными/обвиняемыми пациентами существуют позитивные отношения.



Было положительно оценено, что не было выявлено ни одного факта жестокого обращения с осужденными/обвиняемыми пациентами; не наблюдалось ни одного факта насилия между осужденными/обвиняемыми пациентами.



Отмечено, что условия содержания в клинике являются адекватными для осужденных и обвиняемых. Кроме того, были обращены внимание на размеры палат, и было заявлено, что они соответствуют стандартам, а палаты чистые. А также хорошо работает вентиляция и в ванных комнатах порядок.



Средства гигиены, продукты питания и одежда предоставляются пациентам бесплатно. Также наличие инвентаря и мебели в палате «мистера С» было оценено, как достаточно положительное. Сказано, что палата хорошо оборудована — есть стол, стул, диван, телевизор и холодильник. Было даже отмечено, что у других осужденных не было таких условий, что было нами срочно исправлено», — подчеркнул Рати Брегадзе.



Глава Минюста Грузии сообщил, что «визит делегатов ЕКПП в клинику был осуществлен 25-27 марта, а Страсбургский суд отказал осужденному Михаилу Саакашвили покидать клинику 12 мая».



«Вот — краткий ответ, который отвечает на все вопросы о, казалось бы, бесчеловечном обращении, угнетающей обстановке и другом <звучащих в адрес властей Грузии>», — заявил Брегадзе.



Напомним, ЕКПП опубликовал отчет, в котором упоминается экс-президент Михаил Саакашвили, которого в докладе называют «пациентом С». Согласно документу, делегация выявила отсутствие реальных индивидуальных планов лечения и мультидисциплинарного подхода.



Еще одним серьезным недостатком было то, что в клинике не работали ни психиатры, ни клинические психологи. ЕКПП «рекомендует предпринять шаги для улучшения доступа к психиатрической помощи (включая психологическую помощь) для заключенных, переведенных в охраняемое отделение клиники Vivamed».





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