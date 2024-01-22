

Премьер-министр Грузии встретился с замминистром Кабмина ОАЭ

22.01.2024 22:42





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с заместителем министра кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам конкурентоспособности и обмена знаниями Абдуллой Насером Лутой.



Абдулла Насер Лута от имени премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов передал приглашение премьер-министру Грузии принять участие во Всемирном саммите по управлению, который пройдет 12-14 февраля в Дубае. Глава правительства отметил, что Грузия готова использовать эту платформу для укрепления сотрудничества с партнерами.



Разговор на встрече коснулся отношений и сотрудничества между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами.



Разговор коснулся сотрудничества в экономической и управленческой сферах; Обсудили благоприятную инвестиционную среду и потенциал Грузии. Премьер-министр рассказал о важной роли Грузии в плане сообщения и транзита со странами Европы, Азии и Ближнего Востока.







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