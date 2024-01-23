

Илья Дарчиашвили находится с визитом в Королевстве Саудовская Аравия

23.01.2024 11:10





Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили находится с визитом в Королевстве Саудовская Аравия.



В рамках визита первый дипломат Грузии проведет встречу со своим коллегой, принцем Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом.



После встречи министров иностранных дел двух стран будет подписано соглашение между Грузией и Саудовской Аравией о создании межправительственного координационного совета.



Подписание данного документа внесет существенный вклад в углубление сотрудничества между странами в экономическом и политическом направлениях и выведет существующие отношения между двумя странами на качественно новый этап.



Примечательно, что решение о создании совместной межправительственной комиссии между двумя странами было принято в ходе встречи Ираклия Гарибашвили и наследника престола Королевства Саудовская Аравия, Его Королевского Высочества принца Мохаммеда бен Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда в рамках визита премьер-министра Грузии в Саудовскую Аравию в 2022 году.





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