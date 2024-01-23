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Гахария: На выборах 2024 года мы выступим самостоятельно


23.01.2024   11:14


Лидер «За Грузию» Георгий Гахария, бывший премьер Грузии, подчеркнуто заявил, что на выборах осенью 2024 года его партия выступит самостоятельно. Политик не намерен объединять свою политическую силу с другой.

«Мы не планируем ни с кем объединяться, мы не собираемся ни с кем объединяться на выборах 2024 года. Забудьте об этом. Их заставляет говорить страх — потому и говорят об этом <объединении>.

Пребывая в страхе, они пытаются втиснуть нас то туда, то сюда — рассказали они там какие-то сказки. Никаких объединений не будет. Мы пойдем на эти выборы в одиночку, и мы победим на этих выборах в одиночку», — заявил Георгий Гахария.

Отметим, оппозиция Грузии пытается усилить свои позиции и отдельные ее представители ведут речь о необходимости выступить на парламентских выборах 2024 года единой коалицией.

Главная цель этого объединения — свергнуть власть «Грузинской мечты» путем выборов. Однако партия «За Грузию» каждый раз повторяет, что не собирается вступать ни в какие коалиции.


Источник: СОВА
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