

Прокурор: Мелашвили скрыл информацию по Гареджи от главы комиссии Дарсалия

23.01.2024 11:17





Прокурор по делу Давида Гареджи Михаил Садрадзе заявил, что экс-глава комиссии по делимитации и демаркации границ Ивери Мелашвили скрыл документ (и, следовательно, информацию) от нового главы комиссии — Лаши Дарсалия, который 22 января дал показания в суде по этому делу.



Садрадзе заявил, что информация, предоставленная суду свидетелем Дарсалия — замглавы МИД Грузии — является веским аргументом против обвиняемых Мелашвили и Ильичевой.



«Из показаний, данных свидетелем, можно выделить несколько важных обстоятельств. Одним из наиболее важных является то, что, когда документы были изъяты из МИД в процессе расследования, Ивери Мелашвили спрятал документы, и только во время следственных действий в его рабочем кабинете были изъяты некоторые документы, которые мы не получали раньше, потому что Ивери Мелашвили спрятал эти документы.



Вторым важным обстоятельством является то, что, когда свидетель (Лаша Дарсалия — ред.) стал председателем комиссии, некоторая информация и некоторые документы были ему неизвестны.



Другим важным моментом, подтверждающим нечестные действия обвиняемых и совершение ими преступлений, является то, что в 1996 году, когда два государства (Грузия и Азербайджан — ред.) договорились по определенным участкам, а по определенным — не договорились, причиной того, что не удалось договориться было то, что фундаментальная разница между двумя государствами выявилась между (картами — ред.) 1938 и 1945 годами.



А в 2009 году это фундаментальное различие почему-то изменилось, и в протоколе обвиняемые заявили, что нет существенной разницы между материалами этих двух периодов и прохождением границы. И это в то время, когда прилегающая к башне Чичхитури территория уже была согласована против Грузии. Это документально подтверждено. Свидетель не знал этой информации», — заявил прокурор Садрадзе.



Осенью 2020 года прокуратура Грузии приступила к расследованию вопроса разграничения территорий Грузии и Азербайджана. В руках следствия оказались карты 1937-1938 годов от бизнесмена Давида Хидашели, которые он привез из Москвы. Именно на их основании прокуратура Грузии стала утверждать, что процесс разграничения был произведен в ущерб территориальным интересам Грузии.



В связи с этим на скамье подсудимых оказались экс-председатель комиссии по делимитации со стороны Грузии Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а 8-го им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей.



По версии прокуратуры, в процессе делимитации обвиняемые не использовали карту 1937-1938 годов, которая отражает исторические границы страны, а руководствовались лишь пограничными линиями карт, изданных в 1970-1980 годах.



На основе этой работы в 2006-2007 годы, то есть в период президентства Михаила Саакашвили, между Тбилиси и Баку было достигнуто соглашение об урегулировании спорных участков.



«Грузия могла потерять до 3500 гектаров территории», – заявил тогда прокурор Джарджи Циклаури. Власти Грузии обещали пересмотреть сделку.



Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева были освобождены Тбилисским городским судом 28 января 2021 года. Судья изменил тюремное заключение, назначенное в качестве меры пресечения, на залог в размере 20 000 и 20 000 лари, соответственно.



О том, что диалог будет ускорен премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявлял еще в мае 2021 года. Однако до сих пор вопрос не сдвинут с места.



В Баку, в свою очередь, заявляют, что не будут делать территориальных уступок. При этом тоже говорят о культурной ценности монастырского комплекса. В Азербайджане его называют Кешикчидаг и считают важным историческим памятником Кавказской Албании.





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