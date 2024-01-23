

Делегация ОАЭ посетила центральный Дом юстиции в Тбилиси

23.01.2024 11:26





В рамках программы правительственного обмена Government Exchange Program, делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила центральный Дом юстиции в Тбилиси.



Основная цель программы – обмен передовым опытом в предоставлении сервисов государствами друг другу.



Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе и председатель Дома юстиции Лаша Лобжанидзе предоставили делегации Объединенных Арабских Эмиратов информацию о грузинской модели предоставления сервисов «Дома юстиции». Члены делегации также ознакомились с различными инфраструктурными и технологическими новинками, внедренными в Доме юстиции.



Посредством Дома юстиции пользователям по всей стране в 118 филиалах и мобильных Домах юстиции оказывается около 470 сервисов государственного и частного сектора.







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