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Антикоррупционное бюро изучит декларации премьера, членов правительства, депутатов


23.01.2024   11:59


Антикоррупционное бюро изучит декларации членов правительства, депутатов и парламента. В течение 2024 года будут перепроверены декларации об имуществе 300 чиновников — премьер-министра Ираклия Гарибашвили, председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, членов кабинета министров, их заместителей и парламентариев, а также мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Кроме того, Антикоррупционное бюро изучит декларации об активах высших представительных органов Аджарии и Абхазии и членов их правительств.

Такое решение принято в связи с высоким общественным интересом и высоким риском коррупции.

Согласно документу, Антикоррупционное бюро заинтересовано в декларациях об активах сотрудников следующих ведомств в течение 2024 года: Высший совет юстиции Грузии, судьи судов общей юрисдикции и Конституционного суда, Национальная комиссия по коммуникациям, ЦИК, » Почта Грузии», «Грузинская железная дорога», «Нефтегазовая корпорация», «Коммерческий оператор электронной системы», «Фонд развития Грузии», Национальный банк, Прокуратура, Агентство государственных закупок, Пенсионное агентство, Агентство лесного хозяйства, Налоговая служба, мэры самоуправляющихся единиц.


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