

Председатель ЦИК: Если будут идеи, которые можно обсудить до выборов, избирательная администрация открыта

23.01.2024 12:40





Если будут идеи, которые можно обсудить в оставшийся до выборов период в рамках нашего мандата, избирательная администрация открыта - мы видели ряд мифов и дезинформации, однако общественность увидела, что технологии не имеют изъяна, - об этом перед встречей с лидерами политических партий заявил журналистам председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.



По его словам, сегодняшняя повестка дня построена на информировании лидеров политических партий касательно избирательных технологий, однако избирательная комиссия готова предоставить политикам информацию по другим вопросам, входящим в их компетенцию, и выслушать их мнение.



«На сегодняшний день избирательная администрация и используемые в стране технологии отвечают хорошему стандарту Венецианской комиссии и Совета Европы, который состоит в том, что перед широкомасштабной технологической интервенцией в стране ее использование должно быть осуществлено в несколько этапов. С 2018 года по сегодняшний день было проведено 8 малых или широкомасштабных пилотов, что дало нам возможность застраховать все риски и опасности. Сегодняшняя повестка построена на информировании лидеров политических партий вокруг избирательных технологий, однако, если будут вопросы, входящие в компетенцию избирательной администрации, мы детально изложим свое видение. Кроме того, если будут идеи или вопросы, которые можно обсудить в оставшийся до выборов период в рамках нашего мандата и совместных усилий, избирательная администрация открыта и только приветствует такие идеи и инициативы. Мы видели ряд мифов, дезинформации и лжи, которые распространялись в отношении технологий, после 8 пилотов общественность увидела, что у этих технологий нет изъяна», - сказал Каландаришвили.



Что касается участия избирателей, находящихся за рубежом, Каландаришвили заявляет, что все процедуры, которые должны обеспечить участие в выборах граждан Грузии, находящихся за рубежом, будут реализованы в свое время.



По его словам, избирательные участки за рубежом создаются за месяц до дня голосования.





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