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Зурабишвили: Выселять людей зимой запрещено во всех странах Европы
23.01.2024 12:57
Выселять людей зимой запрещено во всех странах Европы! - об этом в соцсети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Президент откликается на процесс выселения из одного из жилых домов на ул. Кекелидзе N1 в Тбилиси, где прибытие сотрудников бюро исполнения повлекло шум.
«Выселять людей зимой запрещено во всех странах Европы! Права человека или европейские ценности, ничто иное!», - пишет Саломе Зурабишвили в соцсети.
Для справки, полиция до сих пор пытается войти в один из жилых домов на улице Кекелидзе, но железная дверь в подъезд заварена.
На месте собрались сторонники семьи, не давая представителям Национального бюро исполнения возможности начать процесс выселения семьи из дома.
По информации собравшихся, правоохранители уже вывели с места несколько человек.
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