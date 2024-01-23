

Зурабишвили: Выселять людей зимой запрещено во всех странах Европы

23.01.2024 12:57





Выселять людей зимой запрещено во всех странах Европы! - об этом в соцсети пишет президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Президент откликается на процесс выселения из одного из жилых домов на ул. Кекелидзе N1 в Тбилиси, где прибытие сотрудников бюро исполнения повлекло шум.



«Выселять людей зимой запрещено во всех странах Европы! Права человека или европейские ценности, ничто иное!», - пишет Саломе Зурабишвили в соцсети.



Для справки, полиция до сих пор пытается войти в один из жилых домов на улице Кекелидзе, но железная дверь в подъезд заварена.



На месте собрались сторонники семьи, не давая представителям Национального бюро исполнения возможности начать процесс выселения семьи из дома.



По информации собравшихся, правоохранители уже вывели с места несколько человек.





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