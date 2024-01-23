

Каландаришвили: Участие в выборах находящихся за рубежом избирателей регулируется законом

23.01.2024 12:58





«Вопрос участия в выборах избирателей, находящихся за рубежом, регулируется законом о выборах, и избирательное законодательство эмпирически говорит о сроках, правилах и процедурах, которые определены для различных ведомств в этом направлении», — заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.



Как отметил Каландаришвили, ЦИК, как и другие уполномоченные ведомства, в рамках своей компетенции будет осуществлять все процедуры, обеспечивающие участие в выборах соотечественников, находящихся за рубежом.



«Что касается вопросов, которые мы в последнее время услышали об избирателях за рубежом, в том числе манипулятивных и дезинформативных, следует отметить, что избирательная администрация будет своевременно информировать соответствующие целевые группы обо всех этапах. Избирательные участки создаются за месяц до дня выборов. Если у нас будет точный список в период выборов, и соответствующее ведомство предоставит нам информацию о лицах, стоящих на консульском учете, это станет дальнейшей основой для обсуждения комиссией создания избирательных участков в конкретных местах.



Что касается использования электронных технологий, то когда в законодательном органе было принято многопартийное решение об использовании технологий, в законе было прописано, что использование данных технологий будет происходить только внутри страны, без использования интернета потому, чтобы избежать опасностей и рисков, связанных с кибератаками и киберугрозами, именно в результате анализа международной практики, которая существует в разных странах в этом направлении», — сказал Каландаришвили.





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