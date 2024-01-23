

В третьем квартале 2023 года цены на недвижимость в Тбилиси выросли

23.01.2024 12:58





По информации Национальной службы статистики, в четвертом квартале 2023 года, по сравнению с предыдущим кварталом, индекс цен на жилую недвижимость увеличился на 2,9%, а годовой прирост индекса составил 12,8%. По сравнению со средним показателем 2020 года индекс увеличился на 39,8%. Охват индекса ограничен Тбилиси и включает только рынок новой жилой недвижимости, как сегменты многоэтажных домов, так и частных домов.



По сообщению «Грузстата», в четвертом квартале 2023 года, по сравнению с предыдущим кварталом, зафиксирован рост цен на 2,5% как в сегменте жилых квартир, так и в сегменте частных домов — на 4,3%.



Вместе с тем, по сравнению с четвертым кварталом 2022 года рост цен зафиксирован в обоих сегментах – на квартиры — 14,2%, на частные дома — 8,6%.



Цена 1 м² в сегменте квартир самая высокая в районе Мтацминда и составляет 5528 лари, затем следует район Ваке, где цена 1 м² составляет 4900 лари, на третьем месте Сабуртало, где цена достигает 3767 лари.



Что касается частных домов, то цена за 1 м² самая высокая в районе Мтацминда и составляет 4424 лари. На втором месте Ваке, стоимость 1 м² составляет 3301 лари. Район Сабуртало занимает третье место в сегменте частных домов, где стоимость 1 м² составляет 2 982 лари.





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