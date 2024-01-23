|
|
|
Делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила центральный Дом юстиции в Тбилиси
23.01.2024 12:59
В рамках программы правительственного обмена Government Exchange Program, делегация Объединенных Арабских Эмиратов посетила центральный Дом юстиции в Тбилиси.
Основная цель программы – обмен передовым опытом в предоставлении сервисов государствами друг другу.
Заместитель министра юстиции Ираклий Гвинианидзе и председатель Дома юстиции Лаша Лобжанидзе предоставили делегации Объединенных Арабских Эмиратов информацию о грузинской модели предоставления сервисов «Дома юстиции». Члены делегации также ознакомились с различными инфраструктурными и технологическими новинками, внедренными в Доме юстиции.
Посредством Дома юстиции пользователям по всей стране в 118 филиалах и мобильных Домах юстиции оказывается около 470 сервисов государственного и частного сектора.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна