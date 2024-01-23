

Манджгаладзе: На язык презрения «Грузинской мечты» мы ответим любовью

23.01.2024 13:36





«У нас есть очень высокопоставленная британско-американская консультативная группа. Наша политическая повестка дня состоит в том, чтобы спокойно дойти до выборов и превратить выборы в арену идей и дел», — заявил член партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По словам Манджгаладзе, напряженность и конфронтация не в их интересах.



«Вы увидите, что изменится даже наш разговорный язык. «Грузинская мечта» будет говорить с нами с презрением, мы ответим им с любовью», — заявил Паата Манджгаладзе.



Вместе с тем, Паату Манджгаладзе спросили, как он оценивает распространенную информацию, согласно которой, американский консультант по связям с общественностью Джереми Рознер был прикреплен к «Национальному движению» его лоббистами, посоветовавший партии перекрыть исследование Всемирного банка на тему налоговых деклараций.



«У нас нет никаких отношений с Рознером, он много лет назад помогал «Национальному движению». У нас есть и другие пиар-технологи, которые участвовали в пиар-кампании Бориса Джонсона в Великобритании и кампании Барака Обамы в Америке. Мы хотим пойти на выборы по-человечески. Разумеется, люди нам поверят – когда «Мечта» на нас нападет, мы ответим им ничем другим, кроме мира. Все увидят, кто есть кто. Мы подтвердим все делом. Люди видят, как ведет себя «Грузинская мечта». С нашей стороны не будет презрения и ненависти, только доброта и любовь», — заявил Паата Манджгаладзе.





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