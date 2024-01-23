

Бокучава: Необходимо, чтобы 5%-й избирательный барьер преодолели все прозападные партии

23.01.2024 14:22





Необходимо, чтобы 5%-й избирательный барьер преодолели все прозападные партии - для этого фундаментально важно укрупнение партий, - такова позиция председателя фракции «Национального движения» Тины Бокучава.



Как отметила Бокучава в этом контексте, на парламентских выборах 2024 года ни один оппозиционный голос не должен быть потерян, это настолько принципиальный вопрос, что все должны встать выше политических и личных амбиций.



По ее словам, главной отправной точкой является победа на выборах, а не подсчет партийных голосов.



«Я выражаю надежду, что все политические партии, лидеры и политики будут реалистичны в связи со своим электоральным потенциалом и исходя из этого примут решения относительно группирования и коалиций.



Очень важно, чтобы голоса оппозиционно настроенных граждан отразились в результатах выборов, а это означает преодоление каждой оппозиционной партией 5%-го избирательного барьера, означает, что голоса оппозиции не растратятся и «Грузинская мечта» их не заберет. Это основная задача – я очень надеюсь, что все партии будут действовать, исходя из этой задачи.



Это важнейшие выборы, где решается судьба страны - останется ли Грузия в руках Иванишвили или же она обретет победу, свободу и европейское будущее в условиях коалиционной власти. Я надеюсь, что все войдут в эту коалиционную власть, но для этого необходимо, чтобы все прозападные партии преодолели 5%-й избирательный барьер», - сказала Тина Бокучава.





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