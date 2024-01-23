

Джапаридзе: Мы говорим и с Никой Гварамия, и с другими политическими группами

23.01.2024 14:23





Мы говорим с Гварамия, «Лело», с другими политическими группами - Я, Ника Гварамия и Элене Хоштария верим, что выход в консолидации, - об этом журналистам заявил лидер «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе.



По его словам, они не говорят о консолидации с «Национальным движением», однако существуют форматы сотрудничества с ними касательно других вопросов. Кроме того, Джапаридзе подчеркивает, что в рамках консультаций какого-либо решения пока не принято.



«Мы говорим как с Никой Гварамия, так и с другими политическими группами. С «Лело» постоянная коммуникация. Но пока ничего не решено. Хорошо, что консультации идут. Я, Ника Гварамия, в том числе и Элене верим, что в конечном итоге выход в консолидации, но посмотрим. С «Национальным движением» о консолидации разговора нет, но есть форматы, где сотрудничаем по различным вопросам. С Никой Мелия пока коммуникации у нас не было, насколько я слышал от них, сначала они собираются создать партию, а потом начнут говорить о дальнейших планах, соответственно, мы тоже ждем», - заявил Джапаридзе.





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