

Если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине, лидеры ЕС рассмотрят возможность принятия жестких мер против Венгрии

23.01.2024 14:23





По сообщению издания Bloomberg, лидеры ЕС рассматривают возможность принятия жестких мер против Венгрии, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине.



Об этом Bloomberg пишет со ссылкой на анонимный источник. Лидеры ЕС готовы одобрить пакет помощи Украине на саммите, запланированном на 1 февраля, вне зависимости от позиции Венгрии.



Если премьер-министр Венгрии продолжит блокировать помощь Украине, то не исключено, что это решение будет принято без Венгрии, и подготовка к такому сценарию уже началась.



В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность финансирования Украины не из бюджета ЕС, а за счет государств-членов. В таком случае Евросоюз рассмотрит вопрос о введении штрафных мер в отношении Венгрии, что может даже привести к лишению Венгрии права голоса в Европейском совете.



Вместе с тем, как пишет Bloomberg, подобные шаги со стороны ЕС могут привести к еще большей конфронтации, поскольку премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что он против лишения Венгрии права голоса.



Для справки, до этого власти Венгрии заявили, что блокирование помощи Украине может быть прекращено, если вопрос финансирования будет пересматриваться каждый год.





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