

Гудушаури: Международные суды признают, что агрессивная война против Грузии велась Россией.

23.01.2024 14:24





«Международные суды признают, что агрессивная война против Грузии велась Россией. «Национальное движение» совершило непростительные действия против государства. Всем хорошо известны безответственные шаги, предпринятые прежней властью в 2008 году», — заявил член «Грузинской мечты» Алуда Гудушаури.



Гудушаури ответил на вопрос о распространенном сегодня заявлении «Силы народа» по поводу расследования августовской войны.



«Мы приложили все усилия для того, чтобы Грузия получила доказательства в международных судах и было принято справедливое для страны решение. Что сделало «Национальное движение»?, — части (ракет) «Искандер» в деле вообще не были представлены, что показывает наглядный пример того, насколько ответственно к этому подошла прежняя власть. Фактически, наша власть смогла добиться величайшего решения для страны по международному праву, потому что теперь оккупация, подтвержденная международным судом, находится на нашей стороне. Международные суды признают, что агрессивная война против Грузии велась Россией. «Национальное движение» совершило непростительные действия против государства. Всем хорошо известны безответственные шаги, предпринятые прежней властью в 2008 году. Те, кто находится в их авангарде и борется за приход к власти, именно по своей безответственности допустили исторические ошибки. С их стороны совершено много преступлений», — заявил Алуда Гудушаури.



В связи с расследованием августовской войны движение «Сила народа» распространило сегодня заявление, в котором говорится: «Власть эффективно защитила интересы государства и армии, теперь у нас есть возможность выяснить, произошло или нет то, о чем договорились «Национальное движение» и Саломе Зурабишвили – что войну в 2008 году начал Саакашвили».





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