

Абхазский художник: 200 работ были привезены в Сухуми из Тбилиси

23.01.2024 14:25





Абхазский художник, декан факультета искусств Нугзар Логуа заявил на пресс-конференции в связи с пожаром в выставочном центре Сухуми, что 200 работ, которые хранились там, были привезены на территорию Абхазии из Тбилиси.



«200 работ к выставке мы из Тбилиси привезли в Абхазию. Все эти работы тоже находились в Абхазии», — заявил он.



Логуа опроверг информацию о том, что возгорание произошло в зале — пожар случился в банке.



«Там хранились громадные пано Валерия Гамгия (и других известных абхазских художников — ред.)», — отметил он.



Логуа считает, что абхазская общественность не имеет полной информации и «заблуждается». Художник отметил, что сгорел фонд «Национальной галереи».



«Это — все, что собрано в 20 веке. Все хранилось в хранилище которое не отвечало элементарным требованиям. Обращались во все органы и инстанции. Те кто говорит, что никто их не предупреждал это неправда, все мы пытались изменить эту ситуацию. Теперь нам никогда не вернуть», — сообщил Логуа.



Художник считает, что необходимо создать «профильную комиссию» и провести независимое расследование. Заняться этим должна де-факто прокуратура.



Напомним, на рассвете 21 января в Сухуми сгорел «золотой фонд» абхазских художников — это 4 000 экземпляров картинной галереи. На место пожара прибыли де-факто вице-президент Абхазии Бадра Гунба и глава де-факто МЧС Лев Квициния. Позже на место происшествия прибыл де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания.



«Сгорела кровля и второй этаж, где расположены картинная галерея и банк. Огонь перекинулся из чердачного помещения на второй этаж ввиду того, что чердачное перекрытие было деревянное и пустотелое», — сообщил один из представителей де-факто власти Абхазии.



Спасти от пожара удалось всего 200 картин «золотого фонда».



Де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания назвал результат пожара «невосполнимым ущербом».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что произошедшее на оккупированной территории — «трагедия каждого из нас».



Источник: СОВА

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