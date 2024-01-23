

Бокучава: «Мечте» нужно постоянное педалирование российского нарратива, чтобы не говорить о тяжелой реальности

23.01.2024 15:39





«Сила народа» — это т.н пророссийская сила, которая открыто озвучивает российские посылы, в том числе в отношении войны 2008 года, Украины и евроатлантического будущего Грузии, в данном конкретном случае — в отношении НАТО», — заявила член «Национального движения» Тина Бокучава.



Тину Бокучава спросили о сегодняшнем заявлении «Силы народа» в связи с расследованием августовской войны 2008 года.



«Правда в том, что есть радикальное крыло «русской мечты», и это открыто пророссийская партия под названием «Сила народа», которая снова и снова озвучивает пророссийские посылы Иванишвили, что еще раз доказывает, что «Мечта» служит российским интересам.



«Мечте» нужно постоянное педалирование российского нарратива, чтобы она не говорила об экономике, не говорила о безработице, бедности, коррупции и не говорила о тяжелой реальности, с которой сталкиваются граждане Грузии. У граждан Грузии есть единственный шанс закончить это на выборах 2024 года», — сказала Тина Бокучава.



Вместе с тем, на вопрос, необходимо ли создание комиссии по расследованию войны 2008 года, Тина Бокучава ответила: «Я не отвечаю на российские инициативы в парламенте Грузии».



В связи с расследованием августовской войны движение «Сила народа» распространило сегодня заявление, в котором говорится: «Власть эффективно защитила интересы государства и армии, теперь у нас есть возможность выяснить, произошло или нет то, о чем договорились «Национальное движение» и Саломе Зурабишвили – что войну в 2008 году начал Саакашвили».





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