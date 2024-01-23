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Боррель о передаче Киеву прибыли с замороженных активов РФ


23.01.2024   15:40


Министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о передаче Украине прибыли с замороженных в ЕС российских активов. Об этом сообщил главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет The Kyiv Independent.

«Я уверен, что работа будет завершена в ближайшее время. Обсуждение будет продолжаться на уровне послов, но я вижу, что соглашение приближается», — заявил Боррель журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

12 декабря ЕС предложил план конфискации около 15 миллиардов евро (16,2 миллиарда долларов) прогнозируемой прибыли, полученной от замороженных активов Центрального банка России, и их передаче Украине.

С момента начала полномасштабного вторжения в Украину западные страны заморозили более 300 миллиардов долларов входящих в актив Центрального банка России. Около двух третей активов хранится на европейских счетах, тогда как в учреждениях США заморожено около 5 миллиардов долларов.

Сообщается, что обсуждаемый план потребует от банков, владеющих активами, размещать прибыль от российских активов на отдельном банковском счете, который затем будет ежегодно переводиться в бюджет ЕС для обеспечения финансирования Украины.

Данный план помощи Украине должен быть одобрен Европейским парламентом и всеми 27 государствами-членами ЕС.


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