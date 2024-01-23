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Хабеишвили откликнулся на выселение семьи Национальным бюро исполнения на улице Кекелидзе в Тбилиси
23.01.2024 16:59
В прямом эфире показал миллиардер, банкир ростовщик, как выгнал гражданина из дома зимой, в мороз и холод, - заявил на сегодняшнем брифинге председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.
Он откликнулся на выселение семьи Национальным бюро исполнения на улице Кекелидзе в Тбилиси и обвинил в произошедшем власть.
«В условиях олигарха-миллиардера в декларациях забывают дома, столько строят домов и вилл, присоединяют леса, у премьер-министра наручные часы за 300 тысяч лари, в домах висят картины на сотни тысяч лари, за автомобили платят сотни тысячи лари. Тем временем мы наблюдали в прямом эфире, как миллиардер банкир-ростовщик выгнал гражданина из дома зимой, в мороз и холод.
Это самое простое - тут богатство Бидзины Иванишвили, тут обогащение Бидзины Иванишвили, а тут блага и экономика грузинского народа, тут банковская олигархия и проценты, которые на шее гражданина, а также кредиты ЕС», - сказал Хабеишвили.
По его словам, выбор прост – скорейшее вступление в Евросоюз, это подразумевает, что в Грузии больше никогда не будет 30-и и 35%-х кредитов.
По оценке Левана Хабеишвили, эта банковская олигархия создана Бидзиной Иванишвили от начала до конца и «в условиях банковской олигархии Бидзины Иванишвили чистая прибыль банков увеличилась в 18 раз».
Для информации, в Тбилиси, на улице Кекелидзе, сотрудники Национального бюро исполнения на фоне шума и протестов выселили семью из дома.
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