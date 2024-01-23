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По заявлению аппарата омбудсмена, они изучат законность действий полиции исполнения в процессе выселения
23.01.2024 16:59
Народный защитник Грузии распространяет заявление в связи с процессом выселения в принудительном порядке на улице Кекелидзе N1. Как отмечается в заявлении омбудсмена, согласно сообщению, поступившему на горячую линию аппарата Народного защитника, задержаны 7 человек, участвовавших в собрании, а также распространяется информация о том, что они получили повреждения.
По их информации, аппарат Народного защитника изучит законность действий полиции исполнения в процессе выселения. Также аппарат выясняет местонахождение задержанных, чтобы посетить их и для дальнейшего реагирования.
«Народный защитник Грузии наблюдает за процессом принудительного выселения на улице Кекелидзе N1. По распространившейся информации, в ходе выселения полицией исполнения была применена сила, в том числе, использовались специальные инструменты, чтобы открыть двери жилого корпуса и дома. Также, собравшиеся в знак протеста против принудительного выселения лица распространяют информацию об использовании в здании газа.
Согласно сообщению, поступившему на горячую линию аппарата Народного защитника, задержаны 7 лиц, участвовавших в собрании, а также распространяется информация, что они получили повреждения. Аппарат Народного защитника изучит законность действий полиции исполнения в процессе выселения. Кроме того, аппарат пытается выясняет местонахождение задержанных для их посещения и дальнейшего реагирования», - отмечено в сообщении.
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