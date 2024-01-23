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Григол Гегелия подтверждает, что «Лело» сотрудничает с Джереми Рознером
23.01.2024 17:00
В партии «Лело» подтверждают сотрудничество с американским консультантом по связям с общественностью Джереми Рознером. Как сообщил член политсовета «Лело» Григол Гегелия, Джереми Рознер — опытный профессионал высокого уровня, и они рады иметь такого советника.
«Естественно, мы сотрудничаем с рядом ведущих консультантов, одним из которых является Джереми Рознер. Для нас большая честь и радость иметь такого советника», — заявил Григол Гегелия.
На вопрос, почему они до сих пор сотрудничают с бывшим консультантом по связям с общественностью «Национального движения», Гегелия отметил:
«Джереми Рознер имеет большой опыт работы в различных государствах. Именно поэтому он важен и является хорошим партнером для нас как политической силы, заинтересованной в победе. Например, если мы с членом «Национального движения» пошли к одному и тому же врачу, указывает ли это на какое-то политическое сходство или на то, что врач хороший. Что касается сотрудничества, то все ясно и просто, если раньше 12, 15 и 20 лет назад упомянутый консультант с кем-то сотрудничал, то это не принципиально сегодня, в 2024 году, когда он сотрудничает с нами, «Лело», — заявил Григол Гегелия.
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