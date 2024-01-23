

Выселение семьи из дома силовиками в Тбилиси вызвало острое сопротивление

23.01.2024 17:01





Выселение семьи из дома, расположенного на улице Кекелидзе в Тбилиси, вызвало острое сопротивление. Представители Национального исполнительного бюро прибыли на улицу Кекелидзе утром 23 января, однако попытка выселения встретила серьезное сопротивление со стороны владельцев квартиры и их сторонников.



После нескольких часов сопротивления со стороны владельцев квартиры и их родственников правоохранители наконец начали процесс выселения. Распространяется также информация об арестах.



По информации некоторых СМИ, полиция применила против находящихся в здании противников выселения слезоточивый газ. Однако Национальное исполнительное бюро опровергло эту информацию. «Напротив, люди, находившиеся в квартире, предположительно применили перцовый спрей против спасательной службы и правоохранительных органов, чтобы сорвать процесс, во время чего пострадали несколько сотрудников полиции».



Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на выселение и заявила, что «недопустимо выселять людей зимой и в снег, наносить ущерб их имуществу, оскорблять их достоинство, поощрять ростовщиков». Она подчеркнула, что «выселение людей зимой запрещено во всех странах Европы! Права человека и европейские ценности — это не что иное».



Это была пятая попытка полиции выселить семью с 2019 года. Центр социальной справедливости заявил, что семья готова погасить основной финансовый долг, но на данный момент им не позволяют сделать это.



«При порочной денежно-кредитной политике основным интересом кредиторов является завладеть заложенным имуществом – ростовщики пользуются плохим социально-экономическим положением заемщика, что приводит к заключению кредитных договоров на кабальных условиях и повышенным рискам потери жилья на протяжении многих лет», — говорят в организации.



По заявлениям, поступившим на «горячую линию» Аппарата народного защитника, задержаны 7 человек, участвовавших в собрании. По информации Аппарата народного защитника, ведомство выясняет местонахождение задержанных с целью их посещения и дальнейшего реагирования. «Аппарат народного защитника изучит законность действий правоохранительных органов в процессе выселения», – говорится в заявлении Аппарата народного защитника.



Civil Georgia

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





