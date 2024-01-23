

Национальное бюро исполнения заявляет, что полицейские не применяли газ при выселении

23.01.2024 17:03





Национальное бюро исполнения утверждают, что при выселении на улице Кекелидзе не применяли слезоточивый газ. По их словам, перцовый баллончик, вероятно, использовали сами жильцы квартиры.



«Распространенная некоторыми СМИ информация, будто со стороны полиции исполнения применен газ, является ложью. Напротив, находившиеся в квартире люди, чтобы помешать процессу, применили в отношении спасательной службы и полиции исполнения, предположительно, перцовый спрей и несколько полицейских пострадали. Они также словесно и физически оскорбляли сотрудников полиции. Сотрудники полиции исполнения получили телесные повреждения, также был нанесен ущерб государственному имуществу», — указано в заявлении ведомства.



В Национальном бюро исполнения утверждают, что процесс выселения является законным, и призывают граждан подчиняться требованиям полиции.



«Данный процесс выселения откладывался полицией исполнения 5 раз за 6 лет. За это время Национальным бюро исполнения были приняты все меры для завершения урегулирования дела, между сторонами активно шли переговоры, на которых кредитор предложил должнику альтернативную жилплощадь, от чего должник отказался», — говориться в сообщении.





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