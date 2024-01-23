

Среди задержанных на акции против выселения оказался журналист Гела Мтивлишвили

23.01.2024 17:08





Среди задержанных на акции протеста против выселения семьи Хатиашвили, оказался журналист Гела Мтивлишвили.



Как сообщил Netgazeti адвокат Мтивлишвили, в момент задержания журналист исполнял свой профессиональные обязанности.



По словам представительницы «Центра социальной справедливости» Мариам Патаридзе, на акции, вместе с Мтивлишвили в вакийском отделении полиции находятся не менее десяти задержанных. Адвокаты и задержанные ждут получения информации о том, куда будут переведены задержанные, в суд или в следственный изолятор.



По словам адвоката, некоторые из задержанных утверждают, что полиция применила к ним насилие. В частности, по словам Мариам Патарадзе, Гела Мтивлишвили утверждает, что сотрудники криминальной полиции душили его в полицейской машине. По словам адвоката, Особая следственная служба проинформирована о возможном превышении полномочий со стороны полицейских и сегодня они проведут допрос задержанных.





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