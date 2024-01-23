

По информации омбудсмена, на акции против выселения были задержаны 7 человек

23.01.2024 17:09





Народный защитник Грузии распространяет заявление в связи с процессом выселения в принудительном порядке на улице Кекелидзе N1. Как отмечается в заявлении омбудсмена, согласно сообщению, поступившему на горячую линию аппарата Народного защитника, задержаны 7 человек, участвовавших в собрании, а также распространяется информация о том, что они получили повреждения.



Аппарат Народного защитника намерен изучить законность действий полиции исполнения в процессе выселения. Также ведомство выясняет местонахождение задержанных, чтобы посетить их и для дальнейшего реагирования.



«Народный защитник Грузии наблюдает за процессом принудительного выселения на улице Кекелидзе N1. По распространившейся информации, в ходе выселения полицией исполнения была применена сила, в том числе, использовались специальные инструменты, чтобы открыть двери жилого корпуса и дома. Также, собравшиеся в знак протеста против принудительного выселения лица распространяют информацию об использовании в здании газа.



Согласно сообщению, поступившему на горячую линию аппарата Народного защитника, задержаны 7 лиц, участвовавших в собрании, а также распространяется информация, что они получили повреждения. Аппарат Народного защитника изучит законность действий полиции исполнения в процессе выселения. Кроме того, аппарат пытается выяснить местонахождение задержанных для их посещения и дальнейшего реагирования», — отмечено в сообщении.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





