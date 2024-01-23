

Грузия и Саудовская Аравия подпишут Соглашение о создании межправительственного совета

23.01.2024 21:47





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили прибыл с визитом в Саудовскую Аравию для подписания Cоглашения о создании межправительственного координационного совета, сообщили в пресс-службе ведомства.





Решение о создании совместной межправительственной комиссии между двумя странами было принято в 2022 году в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Саудовскую Аравию.



В рамках визита первый дипломат Грузии проведет встречу со своим коллегой, принцем Фейсалом бин Фарханом, после чего стороны подпишут Cоглашение.



Подписание документа внесет существенный вклад в углубление сотрудничества между странами в экономической и политической сферах, а также выведет существующие отношения на качественно новый этап, отметили в ведомстве.



Грузия и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения 27 мая 1994 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, инвестиций и туризма.



Посольство Саудовской Аравии открылось в Грузии в декабре 2018 года. В 2014 году в городе Эр-Рияд было открыто посольство Грузии.





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