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Грузинский капитан и моряки спасли 34 человека возле острова Крит


24.01.2024   10:55


20 января в ночные часы экипаж судна «Lider Halil», в том числе грузинский капитан и два матроса, спасли 34 человека из лодки с мигрантами вблизи острова Крит, сообщает Агентство морского транспорта Грузии.

«С судном связались спасательные службы острова Крит и сообщили о находящейся рядом с ними лодке, на которой находились около двадцати пяти человек…

Поисково-спасательная операция под командованием грузинского капитана Важи Джангвеладзе началась сразу жеи продолжалась 3 часа.

Благодаря профессионализму и усилиям экипажа 34 человека избежали гибели», — говорится в сообщении.


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