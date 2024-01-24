

Грузинский капитан и моряки спасли 34 человека возле острова Крит

24.01.2024 10:55





20 января в ночные часы экипаж судна «Lider Halil», в том числе грузинский капитан и два матроса, спасли 34 человека из лодки с мигрантами вблизи острова Крит, сообщает Агентство морского транспорта Грузии.



«С судном связались спасательные службы острова Крит и сообщили о находящейся рядом с ними лодке, на которой находились около двадцати пяти человек…



Поисково-спасательная операция под командованием грузинского капитана Важи Джангвеладзе началась сразу жеи продолжалась 3 часа.



Благодаря профессионализму и усилиям экипажа 34 человека избежали гибели», — говорится в сообщении.



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